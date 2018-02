‘KNVB houdt één kandidaat over na ’nee‘ vanuit Philadelphia’

Nico-Jan Hoogma wordt naar alle waarschijnlijkheid de technisch directeur van de KNVB. Volgens de NOS is de beleidsbepaler van Heracles Almelo de enige overgebleven kandidaat nadat de bond van Earnest Stewart niet het antwoord kreeg waar het op hoopte.

Stewart was eerder werkzaam bij NAC Breda en AZ, en is nu technisch directeur bij Philadelphia Union. Op een dienstverband bij de KNVB zat de voormalig Amerikaans international niet te wachten. "Ik heb inderdaad een gesprek gehad, maar ik blijf in Amerika. Ik ben niet beschikbaar", aldus Stewart, die deze week Dick Schreuder heeft aangetrokken als assistent-trainer. Schreuder, broer van Ajax-assistent Alfred Schreuder, komt over van VV Katwijk.

Woensdagavond gaf Gerard Nijkamp, technisch directeur van PEC Zwolle, aan dat hij in ieder geval niet de ‘td’ van de KNVB wordt. Hij liet woensdagavond zonder al te veel woorden te gebruiken al doorschemeren dat de keuze is gevallen op Hoogma. "Ik heb natuurlijk mijn contacten. Zijn naam is bekend”, reageerde hij. “Maar dat is aan de KNVB om dat te communiceren, Ik zou het een prima kandidaat vinden.”