Fraser treurt: 'Hij was wel bij zeventig procent van onze doelpunten betrokken’

Vitesse zag woensdag op de laatste dag van de transferwindow Milot Rashica naar Werder Bremen vertrekken. Het handelde vervolgens razendsnel en haalde Roy Beerens terug naar de Eredivisie, nadat hij de afgelopen jaren onder contract stond bij Hertha BSC en Reading. Henk Fraser, trainer van de Arnhemmers, zegt blij te zijn met de komst van Beerens, maar treurt ook over het vertrek van Rashica.

“Beerens is een goede speler, die behoorlijk fit is en de afgelopen jaren de nodige ervaring heeft opgedaan in het buitenland. Ik ben blij met zijn komst. Maar het wordt wel een hele klus om het vertrek van Rashica op te vangen”, beaamt Fraser in gesprek met De Telegraaf. Hij noemt het vertrek van de Kosovaarse buitenspeler ‘een groot verlies’ en stelt dat Rashica dit seizoen zijn beste aanvaller was.

“Ik denk dat hij wel bij zeventig procent van onze doelpunten betrokken was en het was de jongen die voor de meeste dreiging zorgde”, vervolgt de oefenmeester, die overigens wel begrip heeft voor het feit dat de club Rashica heeft laten gaan. “Ik heb begrip voor het standpunt van de club, dat zo’n bod niet te weigeren is, maar we hebben ook sportieve ambities uitgesproken en door de verkoop van Rashica wordt het moeilijker om die te halen.”

“Ik had meerdere aanbiedingen uit het buitenland, maar ik wilde met mijn gezinnetje graag terug naar Nederland”, zegt Beerens, die terugkijkt op mooie jaren in het buitenland. “De afgelopen jaren bij Reading waren heel intensief. In het Championship speel je zo ongelofelijk veel wedstrijden. Het blijft maar doorgaan.”