Guardiola wil in de zomer terugkeren voor ‘man van 108,5 miljoen euro’

Manchester City gaat komende zomer zeer waarschijnlijk een nieuwe poging wagen om Riyad Mahrez over te nemen van Leicester City. Op de slotdag van de afgelopen transferwindow slaagde de koploper van de Premier League er niet in om de Algerijns international aan te trekken. Manager Josep Guardiola laat doorschemeren dat mogelijk na dit seizoen een nieuw bod wordt uitgebracht.

City meldde zich tot vier keer toe bij Leicester City en bood uiteindelijk 74 miljoen euro, plus een speler. The Foxes gingen niet akkoord en wilden naar verluidt 108,5 miljoen euro en een speler van de Engelse grootmacht. Daar ging Manchester City niet mee akkoord, waardoor Mahrez het seizoen afmaakt in het King Power Stadium.

“Hij is speler van Leicester City. Iedereen weet dat we het hebben geprobeerd, maar we ons hem op dit moment niet kunnen veroorloven, als je kijkt naar wat ze voor hem vragen”, aldus Guardiola na afloop van de 3-0 gewonnen wedstrijd tegen West Bromwich Albion in gesprek met Sky Sports. “We hebben het afgelopen zomer ook al geprobeerd en hebben nu opnieuw een poging gewaagd. Maar net als in de zomer hebben zij de deur dichtgegooid. We zullen zien wat er in de zomer gebeurt.”