Tannane terug na mislukte huurperiode: ‘Wist niet eens dat het een eiland was’

Op de slotdag van de zomerse transferwindow verruilde Oussama Tannane Saint-Étienne op huurbasis voor het Spaanse Las Palmas. Zijn avontuur op de Canarische Eilanden werd echter geen succes en inmiddels is hij weer teruggekeerd in Frankrijk. Bij les Verts hoopt de aanvaller zich in de kijker te spelen voor de Marokkaanse WK-selectie.

“Ik gun het iedereen, maar ook mijzelf. Ik ben er al een hele tijd bij en ga snel mijn plek terugveroveren”, zegt Tannane in gesprek met De Telegraaf. Hij benadrukt dat de Franse Ligue 1 van een hoog niveau is. “Kijk naar de top zes of zeven, PSG, AS Monaco, Olympique Lyon, Marseille, Nantes, Nice. Allemaal topclubs. Het verbaast me niet dat veel Nederlandse spelers nu naar Frankrijk willen.”

Tannane kijkt terug op een mislukt avontuur bij Las Palmas, waar hij in de eerste seizoenshelft tot elf wedstrijden kwam. “Haha, ik wist niet eens dat het een eiland was. Ik voelde me er niet thuis en ik kwam er snel achter dat ik het daar moeilijk had als mens”, stelt de aanvaller, wiens zaakwaarnemer Mustapha Nakhli uiteindelijk een terugkeer naar Frankrijk mogelijk maakte. “Ik moet wel even flink aan de bak, want ik heb anderhalve maand thuis gezeten, omdat ik al eerder had laten blijken dat ik absoluut niet terug wilde naar het Spaanse voetbal.”

Als hij terugkijkt, concludeert Tannane dat hij niet direct voor een verhuurperiode had moeten kiezen toen hij in het begin van het seizoen op de bank kwam te zitten. “Ik had even geduld moeten hebben. De trainer van Saint-Étienne had even wat andere gedachten over mijn rol. De club wilde niet eens dat ik wegging”, vertelt |Tannane. De aanvaller heeft bij Saint-Étienne nog een contract tot medio 2020.