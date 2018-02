‘PSV met stomheid geslagen; linksback stapt niet uit vliegtuig’

PSV greep op de slotdag van de transfermarkt naast de gewenste linksback. En dat kwam voor de koploper van de Eredivisie als een verrassing, want in Eindhoven dacht men Lumor Agbenyenu aan te trekken. Een medewerker van PSV stond de Ghanese linksback woensdag op te wachten op Schiphol, maar de verdediger zat niet in het uit Portugal afkomstige vliegtuig.

Alles leek in kannen en kruiken, maar niets bleek minder waar. PSV was volgens De Telegraaf al akkoord met Agbenyenu en zijn Portugese werkgever Portimonense. De verdediger zou voor de rest van het seizoen gehuurd worden en de medische keuring stond op de planning. Maar plots liet Agbenyenu niets meer van zich horen. De koploper van de Eredivisie werd niet veel later verrast met het bericht dat hij werd gepresenteerd bij Sporting Portugal. Die club heeft hem voor 2,5 miljoen euro overgenomen van Portimonense. In Lissasbon volgt hij Jonathan Silva op, die op de slotdag van de transfermarkt werd aangetrokken door AS Roma, waar hij op zijn beurt de vervanger is van de naar Chelsea vertrokken Emerson Palmieri.

De clubleiding van PSV is met stomheid geslagen en slaagde er vervolgens niet meer in om een linksback aan te trekken. Zodoende maakt trainer Phillip Cocu het seizoen af met Joshua Brenet als linkervleugelverdediger. “Ik vind dat wij dat als PSV beter hadden kunnen en moeten doen”, zei Phillip Cocu woensdagavond na de bekeruitschakeling tegen Feyenoord.