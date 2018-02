‘Duitste top en twee Italiaanse clubs op de tribune voor Malacia’

Tyrell Malacia heeft zich in korte tijd in de kijker gespeeld bij diverse clubs uit het buitenland. Tijdens het bekerduel met PSV van woensdagavond (2-0 winst) zaten er volgens De Telegraaf in totaal zeven clubs op de tribune, waaronder AS Roma en Fiorentina. De overige vijf clubs zijn afkomstig uit de top van de Bundesliga, weet de ochtendkrant te melden.

Door de blessure van Ridgeciano Haps werd Malacia eind vorig jaar voor de leeuwen gegooid en de linksback wist de hoge verwachtingen waar te maken. Zelfs nu Haps weer fit is, kiest Van Bronckhorst voor de getalenteerde linksback, die ook tegen Ajax al een goede indruk maakte. Zijn spel is ook in het buitenland opgevallen, want woensdagavond werd hij bekeken door Europese topclubs.

De achttienjarige linkervleugelverdediger debuteerde in december voor Feyenoord in de Champions League tegen Napoli. In De Kuip hield hij zich knap staande, waardoor Van Bronckhorst hem liet staan, zelfs toen Miquel Nelom en later Haps weer beschikbaar waren. Dat de buitenlandse clubs nu al voor hem op de tribune zaten, heeft volgens de krant te maken met het feit dat het duel met PSV een van de weinige topwedstrijden is in de tweede helft van het seizoen. Malacia werd in de rust naar de kant gehaald door Van Bronckhorst, daar hij in de eerste helft al geel pakte en ontsnapte aan een tweede kaart.