‘Michiel Kramer en Feyenoord laten contract per direct ontbinden’

Feyenoord heeft het contract van Michiel Kramer ontbonden, zo meldt De Telegraaf. De spits had nog een verbintenis tot komende zomer bij de Rotterdammers, waar hij de laatste maanden op een zijspoor was beland. Kramer werd in januari aan diverse clubs uit binnen- en buitenland gelinkt, maar om uiteenlopende redenen leidde dit niet tot een transfer.

Eerder leek Bolton Wanderers in de markt te zijn voor Kramer, maar volgens de krant zegde de spits de club uit de Championship af. Voor de 29-jarige aanvaller, die zodoende geen nieuwe club kon vinden in de transferperiode, was geen toekomst meer in Rotterdam-Zuid.

Kramer maakte in de zomer van 2015 de overstap van ADO naar Feyenoord en was in zijn eerste contractjaar goed voor veertien competitiegoals. Na de komst van Nicolai Jörgensen moest hij hoofdzakelijk genoegen nemen met invalbeurten. Dit seizoen kwam hij vooral in het nieuws omdat hij in de rust van het KNVB-Bekerduel met Heracles Almelo als wisselspeler een broodje kroket at.