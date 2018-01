Newcastle loost ‘man van vijftien miljoen euro’ net op tijd in Londen

Aleksandar Mitrovic heeft in de ultieme slotfase van de winterse transfermarkt toch zijn gewenste transfer gekregen. De aanvaller van Newcastle United zag de voorbije dagen een overstap naar Brighton & Hove Albion en later Anderlecht om uiteenlopende redenen afketsen, maar vlak voor de deadline bereikte zijn club een akkoord met Fulham over een huurovereenkomst.

Mitrovic, 23 jaar, maakte in de zomer van 2015 voor vijftien miljoen euro de overstap naar Newcastle, maar werd nimmer de trefzekere spits die hij daarvoor bij Anderlecht was. Ook vorig seizoen, in de Championship, kwam de Serviër niet uit de verf. In deze voetbaljaargang kwam hij amper in de plannen van Rafael Benítez voor: één basisplaats en zeven officiële optredens sinds de terugkeer op het allerhoogste niveau.

"Aleksandar is een getalenteerde voetballer die op het allerhoogste niveau al een indrukwekkende staat van dienst heeft opgebouwd", verzekert technisch directeur Tony Khan op de clubsite. Mitrovic kan zaterdag tegen Nottingham Forest al zijn debuut voor the Cottagers maken. Fulham, dat onder leiding van Slavisa Jokanovic staat, bezet een zesde plaats, maar heeft slechts zes punten minder dan nummer twee Derby County.