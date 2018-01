West Ham betaalt dik negen miljoen voor Championship-spits met acht goals

West Ham United greep naast de komst van Islam Slimani van Leicester City, maar de nummer twaalf van de Premier League versterkte zich op de allerlaatste dag van de winterse transfermarkt met Jordan Hugill. De 25-jarige aanvaller komt voor dik negen miljoen euro over van Preston North End, dat momenteel een negende stek in de Championship bezet.

De gebruikers van sociale media zijn verbaasd over de overstap van Hugill naar West Ham, daar de aanvaller dit seizoen slechts achtmaal in 27 duels op het op een na hoogste niveau scoorde. Dat leverde Hugill, die afgelopen voetbaljaargang met 12 goals in 44 duels zijn beste seizoen ooit kende, toch een contract tot medio 2022 met West Ham op.

Hugill werd ook in verband gebracht met Crystal Palace, Reading en Leeds United, alvorens hij voor West Ham koos. Voormalig werkgever Port Vale heeft naar verluidt recht op een flink deel van de transfersom, terwijl de aanvaller zelf er in financieel opzicht flink op vooruit gaat. Hij speelde enkele jaren geleden nog voor laagvliegers als Seaham Red Star en Whitby Town.