Brenet: ‘Die vijf miljoen euro zegt meer dan hoe mensen over mij praten’

Phillip Cocu baalde er woensdagavond van dat PSV er in de transferperiode niet in geslaagd was een linkervleugelverdediger aan te trekken. De komst van Lumor Agbenyenu ketste af; hij ruilde Portimonense uiteindelijk voor 2,5 miljoen euro in voor Sporting Portugal. De komst van Angeliño, die door NAC Breda wordt gehuurd van Manchester City, was evenmin haalbaar.

"Ik ben hier teleurgesteld over, maar kan er weinig aan doen", vertelde Cocu in aanloop naar het bekerduel met Feyenoord. "We gaan het doen met de jongens die er zijn. Wij als PSV, en daar ben ik ook onderdeel van, hadden dit beter kunnen doen." De vraag is natuurlijk waarom Cocu een nieuwe linksback wilde hebben. "Hij wil sowieso concurrentie hebben", vertelde Brenet na afloop van het duel, in gesprek met Voetbal International. "Maar die vraag kun je beter aan hem stellen." Brenet kreeg daarna de vraag of hij de concurrentie nodig had. "Ik heb al concurrentie van Kenneth Paal en Santiago Arias. Waarom zou ik die concurrentie nodig hebben?"

"Als hij misschien niet helemaal tevreden over mij is, dan moet ik wellicht nog meer mijn best doen. Maar we staan zeven punten voor, we zijn niet zo vaak in de problemen gekomen en het team staat gewoon." Brenet is naar eigen zeggen niet opgelucht dat PSV toch geen linksback heeft kunnen aantrekken. "Het doet mij eigenlijk helemaal niets, ook al zou hij wel komen. Als ik maar blijf spelen, dat is het belangrijkste."

Sevilla toonde concrete interesse in Brenet. "Ik hoorde dat ze mij niet wilden laten gaan totdat ze een nieuwe linksback hadden gevonden. Vanaf daar zouden we verder kijken. Ik zou alleen weggaan als er een linksback zou komen en als ik van PSV te horen zou krijgen dat ik niet meer zou spelen." Brenet kreeg de vraag of hij het jammer vond dat hij uiteindelijk niet naar Sevilla is gegaan. "Ja, dat is jammer. Het is een mooie club in een grote competitie. Financieel zou het ook niet verkeerd zijngeweest."

"Eigenlijk zag ik Spanje wel zitten, maar mijn focus lag bij PSV, de competitie en vandaag (woensdag, red.) op de beker. Maar ja, je hebt het toch wel ergens in je achterhoofd. Wat het zegt dat Sevilla vijf miljoen euro wilde betalen? Dat zegt meer dan hoe de mensen over mij praten. Je kan het zelf invullen."