Spijkerman: ‘Ik heb al contact gehad, maar er is nog niks rond’

FC Groningen hoopt Hennie Spijkerman te strikken als assistent-trainer voor volgend seizoen, zo maakte het Dagblad van het Noorden woensdag bekend. Tegenover Voetbal International bevestigt Spijkerman de interesse, maar laat hij weten dat een deal nog verre van rond is.

Groningen maakte onlangs bekend dat trainer Ernest Faber na dit seizoen vertrekt. Met oog op volgend seizoen is de club al bezig met de technische staf zijn de pijlen gericht op Spijkerman, tot voor kort nog werkzaam bij Ajax. “Ik heb contact gehad met Ron Jans, maar er is nog niks rond. Ik kan er dus verder ook nog weinig over zeggen', aldus Spijkerman.

Spijkerman moet volgend seizoen het duo gaan vormen met Danny Buijs, nu nog de trainer van Kozakken Boys. De voormalige rechterhand van Frank de Boer sprak al met de beoogd trainer van de Groningers. “Ik wil nog graag wat blijven doen. Op het trainingsveld staan, de hoofdtrainer ondersteunen, in een rol zoals ik die ook bij Ajax had. Graag ook bij een club in de Eredivisie. En FC Groningen is een club waarbij mooie dingen te doen zijn.”

Eerder dit seizoen werd Spijkerman op non-actief gesteld bij Ajax. Samen met trainer Marcel Keizer en Dennis Bergkamp moest de 67-jarige Spijkerman het veld ruimen bij de Amsterdammers. Sindsdien zit hij zonder club.