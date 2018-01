AZ en Paris Saint-Germain bereiken akkoord na bezoek Raiola aan Alkmaar

AZ heeft zich in de slotfase van de winterse transfermarkt met een speler van Paris Saint-Germain versterkt: Alec Georgen. De pas negentienjarige rechtsback laat zijn belangen behartigen door Mino Raiola, die woensdagavond in Alkmaar was om de laatste details van de huurovereenkomst af te ronden.

"Het is een jongen waarmee we al een tijdje bezig zijn. Het duurt wat lang, want er zit behoorlijk wat papierwerk aan vast", vertelde technisch manager Max Huiberts woensdagavond in gesprek met FOX Sports "We willen hem huren, zodat hij bij ons in de beloften kan spelen. Onze jurist is ermee bezig."

"We hebben contact over en weer en er zijn nog een paar kleine dingen die geregeld moeten worden. Ik verwacht daar niet heel veel problemen mee", verzekerde Huiberts. AZ maakte woensdagavond laat de huurovereenkomst van Georgen wereldkundig. Bij de Parijzenaren heeft de rechtsachter nog een contract tot medio 2020.

Georgen, die in 2015 het EK Onder-17 won, maakte een jaar geleden zijn debuut in de hoofdmacht van PSG, in een bekerduel met Girondins Bordeaux. Daar bleef het sindsdien bij. Dit seizoen kwam Georgen tot tien optredens in de beloftenploeg van PSG. Ook speelde de Fransman vijf UEFA Youth League-wedstrijden met Onder-19, waarin hij aanvoerder was.