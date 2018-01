Cocu witheet na 'heel ongelukkige beslissingen': ‘We zijn benadeeld vandaag'

PSV werd woensdagavond in de kwartfinales van de KNVB Beker uitgeschakeld door Feyenoord. Doelpunten van Sam Larsson en Tonny Vilhena maakten het verschil in De Kuip. Phillip Cocu deed na afloop van het duel zijn beklag over de arbitrage.

"Ik denk dat we aardig benadeeld zijn vandaag", sprak de PSV-trainer voor de camera van FOX Sports. Volgens Cocu had het tweede doelpunt van Feyenoord, tien minuten voor rust gemaakt door Vilhena uit een hoekschop, niet toegekend mogen worden door scheidsrechter Pol van Boekel. "Ten eerste is het geen corner, maar een achterbal", zei hij over dat moment. "En Malacia had zijn tweede gele kaart moeten krijgen. Laten we zeggen dat het heel ongelukkige beslissingen zijn in de wedstrijd."

PSV zal zich door de uitschakeling moeten richten op de competitie. De laatste keer dat de Eindhovenaren het bekertoernooi op hun naam schreven was in 2012. Sindsdien eindigde het toernooi telkens vroegtijdig. "Ik wil zo graag die beker winnen. Ik zit nu vier jaar bij PSV en ieder jaar zijn we uitgeschakeld", treurde Luuk de Jong. "Dat is gewoon zonde. Maar nu gaan we vol voor het kampioenschap. Maar toch baal je als je zo'n wedstrijd verliest."