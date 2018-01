Jörgensen heeft knop omgezet: ‘Ik ben trots om bij Feyenoord te spelen’

Nicolai Jörgensen zag eerder deze week zijn transfer naar Newcastle United afketsen. De club uit de Premier League bood twee keer op de Deense spits, maar Feyenoord hield voet bij stuk en wilde hem niet laten gaan. Woensdagavond verscheen hij gewoon weer aan de aftrap in de KNVB Beker tegen Feyenoord (2-0) en na afloop gaf Jörgensen aan dat hij de mislukte deal van zich af heeft gezet.

Na afloop van de zege op PSV gaf Jörgensen aan dat hij niet meer bezig is met Newcastle United. "Nee, ik ben niet teleurgesteld”, aldus de aanvaller tegenover FOX Sports. “Ik ben gelukkig bij Feyenoord, het voelt hier als een tweede thuis. Ik ben trots om bij Feyenoord te spelen. Uiteindelijk ben ik gebleven. Ik ben blij dat de supporters mij op deze manier steunen."

Jörgensen maakt het seizoen dan wel af bij Feyenoord, hij blijft dromen van een club uit de premier League. "Als het gebeurt, dan gebeurt het. Ik blijf ervoor vechten en zal elke minuut, elke wedstrijd mijn best blijven doen. Het komt wel als de tijd rijp is. Ik kan me nog ontwikkelen bij Feyenoord en ben blij om hier te zijn. Nu is er geen discussie meer over. Ik geef alles voor deze club."

De spits speelde een belangrijke rol tegen PSV en zag nog een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. "Het was heel belangrijk om dit seizoen nog voor een prijs te blijven spelen. De beker is ons belangrijkste doel dit seizoen. We zijn nu op papier de sterkste ploeg in de halve finale. Nu moeten we het ook afmaken."