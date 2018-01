City profiteert optimaal van struikelpartij United bij debuut Laporte

Op weg naar de Engelse landstitel heeft Manchester City woensdagavond geen fout gemaakt. Op eigen veld werd West Bromwich Albion zonder al te veel moeite opzij gezet. De ploeg van manager Josep Guardiola was zoals verwacht de bovenliggende partij tegen WBA en won met 3-0 door doelpunten van Fernandinho, Kevin De Bruyne en Sergio Agüero.

Bij Manchester City koos Guardiola voor een opvallende naam in de basis. Aymeric Laporte rondde dinsdag zijn transfer van 65 miljoen euro van Athletic Club naar the Citizens af en verscheen een dag later al in de basis. Met de Fransman in de ploeg kwam City na negentien minuten spelen op voorsprong. Het was De Bruyne die met een weergaloze steekbal Fernandinho het strafschopgebied instuurde en de middenvelder koeltjes zag afronden.

De thuisploeg deelde de lakens uit en na rust was het wachten op de 2-0. Deze viel na 68 minuten spelen en kwam op naam van De Bruyne. Na een aanval van West Bromwich Albion kwam City er aan de hand van de Belgisch international razendsnel uit. Hij wist een stevige tackle te ontwijken en snelde af op het doel van de tegenstander. Aangekomen bij het strafschopgebied ging hij de combinatie aan met Raheem Sterling, waarna De Bruyne beheerst afrondde.

De wedstrijd was gespeeld en in de slotfase zou het nog 3-0 worden. Sterling pikte de bal op het middenveld op en stuurde Agüero de zestien in. De Argentijnse spits bleef rustig en wipte de derde goal tegen de touwen. Doordat titelconcurrent Manchester United woensdagavond met 0-2 onderuit ging bij Tottenham Hotspur, wordt het gat met the Red Devils vergroot naar vijftien punten.