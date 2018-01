Mangala verkast binnen Premier League na komst van Laporte

Everton heeft zich vlak voor het sluiten nog verdedigend versterkt. Eliaquim Mangala maakt het seizoen op huurbasis af op Goodison Park. De 26-jarige mandekker komt per direct over van Manchester City, waar de kansen op speelminuten verder geslonken waren na de komst van Aymeric Laporte. Laatstgenoemde werd dinsdag voor 65 miljoen euro overgenomen van Athletic Club.

Mangala werd in de zomer van 2014 door Manchester City voor ruim dertig miljoen euro overgenomen van FC Porto. Een groot succes werd zijn periode in het Etihad Stadium nooit. Vorig seizoen werd de achtvoudig Frans international al uitgeleend aan Valencia, nu maakt hij het seizoen af bij Everton.

Maandagavond arriveerde hij bij het complex van Everton, waar hij met succes medisch gekeurd werd. Everton was overigens niet de enige club die belangstelling had voor Mangala, ook Newcastle United wilde hem aantrekken. The Toffees waren sinds de zomer al op zoek naar een linksbenige centrale verdediger en hebben die met Mangala nu gevonden.

Mangala kon zich dit seizoen geen vaste basisspeler noemen in de ploeg van manager Josep Guardiola. In de Premier League kwam hij negen keer in actie, waarvan vier wedstrijden als basisspeler. In de Champions League speelde hij twee keer negentig minuten, terwijl hij in de League Cup tot vier wedstrijden kwam.