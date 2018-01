Technisch directeur KNVB al bekend: ‘Ik heb natuurlijk mijn contacten’

Gerard Nijkamp wordt geen technisch directeur bij de KNVB, maar zegt wel te weten wie de functie gaat bekleden. Nijkamp zegt in gesprek met de NOS nooit benaderd te zijn voor de rol bij de Nederlandse bond. In de wandelgangen wordt de naam van Nico-Jan Hoogma genoemd.

Wie het gaat worden is dus al bekend bij de KNVB en Nijkamp, maar de ‘td’ van PEC Zwolle houdt zijn kaken stijf op elkaar. "Ik heb natuurlijk mijn contacten. Zijn naam is bekend”, reageert hij. Naar verluidt is de keuze gevallen op Hoogma, directeur bij Heracles. "Dat is aan de KNVB om dat te communiceren", aldus Nijkamp. "Ik zou het een prima kandidaat vinden.”

Eric Gudde werd vorig jaar aangesteld bij de KNVB als directeur betaald voetbal en heeft laten weten dat hij in februari bekendmaakt wie de technisch directeur wordt. Pas daarna wordt de naam van de nieuwe bondscoach wereldkundig gemaakt. Voor die laatste functie is Ronald Koeman nadrukkelijk in beeld.