Sandler is Manchester City en PEC Zwolle voor: ‘Het is rond, heel mooi'

Manchester City heeft de komst van Philippe Sandler nog niet bevestigd, maar dat is volgens de twintigjarige verdediger van PEC Zwolle slechts een kwestie van tijd. Na de 4-1 nederlaag in de KNVB Beker tegen AZ, liet de mandekker weten dat de deal in kannen en kruiken is. Hij tekent voor vierenhalf jaar bij de koploper van de Premier League.

Afgelopen maandag reisde Sandler samen met zijn zaakwaarnemer Mino Raiola af naar Manchester. Dinsdag keerde hij terug in Nederland en woensdag verscheen hij aan de aftrap tegen AZ. "Het is rond. Ik ga het seizoen op huurbasis afmaken bij Zwolle, dus mijn hoofd zit nu gewoon bij PEC", laat Sandler weten in gesprek met de NOS. De interesse van City werd vorige week concreet. “Heel mooi. Ik denk wel dat ik heel rustig ben gebleven. Ik heb niet te veel dingen gelezen. Ik ben heel blij."

Naar verwachting maakt Sandler komende zomer de voorbereiding met Manchester City mee op het nieuwe seizoen. Wat daarna de plannen zijn met het talent, is vooralsnog onduidelijk. "Het ligt eraan hoe ik het het komende half jaar ga doen. Het is afwachten. Er zijn geen afspraken over gemaakt." Exclusief bonussen ontvangt PEC Zwolle drie miljoen euro voor Sandler, een recorddeal.