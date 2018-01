Everton laat aankoop van Koeman vertrekken naar RB Leipzig

RB Leipzig heeft zich voor de rest van het seizoen versterkt met Ademola Lookman. De twintigjarige aanvaller komt op huurbasis over van Everton, waar zijn speelkansen onder manager Sam Allardyce niet groot waren. Op de clubwebsite presenteert de club uit de Bundesliga Lookman als een linksbuiten, die ook in de spits en op rechts uit de voeten kan.

Lookman werd in januari van vorig jaar door Ronald Koeman naar Goodison Park gehaald. Everton betaalde 11,8 miljoen euro voor de Engels jeugdinternational. Hij scoorde direct bij zijn debuut tegen Manchester City. De talentvolle aanvaller droeg bij aan een 4-0 overwinning op Manchester City.

Dit seizoen kwam hij tot zeven optredens in de Premier League, waarvan hij een duel vanuit de basis startte. In de Europa League speelde hij zes duels en was hij twee keer trefzeker. Lookman kan mogelijk zaterdag al debuteren, als de nummer vijf van de competitie op bezoek gaat bij Borussia Mönchengladbach.