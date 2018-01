AZ loopt na rode kaart Boer snel weg bij gehavend PEC

AZ heeft zich betrekkelijk eenvoudig geplaatst voor de halve finales van de KNVB Beker. Het elftal van John van den Brom rekende woensdagavond op eigen veld verdiend af met een gehavend PEC Zwolle: 4-1. PEC speelde het grootste gedeelte van de tweede helft met een man minder, nadat Diederik Boer een directe rode kaart had ontvangen vanwege een handsbal.

AZ had weer de beschikking over Wout Weghorst. De aanvalsleider van de Alkmaarders ontbrak afgelopen weekeinde in de competitiewedstrijd tegen Willem II nog vanwege een schorsing, maar keerde voor het bekerduel met PEC weer terug in de basiself. Weghorst was al snel goud waard voor AZ: na ruim twintig voetballen opende hij met een lepe stift de score in het AFAS Stadion. Het betekende voor Weghorst alweer zijn zevende doelpunt dit seizoen in het bekertoernooi.

PEC had het in de openingsfase moeilijk in Alkmaar. De Zwollenaren moesten het stellen zonder onder anderen Ryan Thomas en Mustafa Saymak, maar wisten na een half uur spelen wel de gelijkmaker op het scorebord te krijgen. Wouter Marinus wist met het hoofd te scoren na een mislukt schot van Younes Namli. AZ herpakte zich daarna echter goed: Guus Til werd bij een hoekschop op slag van rust over het hoofd gezien door de verdediging van de bezoekers en bezorgde de thuisploeg van dichtbij een nieuwe voorsprong.

De formatie van Van den Brom werd vervolgens vlak na de onderbreking verder in het zadel geholpen door Boer. De ervaren doelman van PEC beroerde de bal buiten het strafschopgebied met de hand en kon inrukken met een directe rode kaart. AZ had daarna niet lang nodig om de overtalsituatie uit te buiten: Oussama Idrissi gooide het duel op het uur op slot door als eindstation van een fraaie aanval te fungeren. Weghorst bepaalde daarna de eindstand op aangeven van Alireza Jahanbakhsh.