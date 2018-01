‘Arsenal krijgt nul op rekest bij WBA, maar blijft situatie Roma-stopper volgen’

Arsenal lijkt naast de komst van Jonny Evans te vissen. The Gunners worden al nagenoeg de gehele winterse transferperiode gelinkt aan de centrumverdediger, maar diens club West Bromwich Albion is volgens diverse Engelse media niet bereid om mee te werken aan een late transfer.

Arsenal heeft zich woensdagavond nog gemeld bij West Bromwich Albion teneinde een akkoord te bereiken over een overgang van de dertigjarige Evans, meldt onder meer Sky Sports. The Baggies zouden de stopper taxeren op circa 22,5 miljoen euro, maar Arsenal zou dus niet hebben voldaan aan die vraagprijs. West Bromwich Albion vroeg afgelopen zomer nog ruim dertig miljoen euro voor de ex-verdediger van Manchester United, maar heeft zijn vraagprijs inmiddels laten zaken, nu het contract van Evans over achttien maanden afloopt.

Het lijkt manager Arsène Wenger er in elk geval veel aan gelegen op de slotdag van de transferperiode nog een nieuwe verdediger toe te voegen aan zijn selectie. De BBC meldde eerder op de dag al dat de situatie van David Luiz bij Chelsea nauwlettend in de gaten wordt gehouden door Arsenal, terwijl ook Kostas Manolas van AS Roma hoog op het verlanglijstje van Wenger staat.