Vitesse kondigt komst Beerens aan: ‘Ik wil zo snel mogelijk belangrijk zijn’

Roy Beerens heeft woensdagavond een contract tot medio 2021 getekend bij Vitesse. De dertigjarige aanvaller komt over van Reading en sluit direct aan bij de selectie van Henk Fraser. Beerens is na Vyacheslav Karavaev de tweede versterking van de Arnhemmers in de winterse transferwindow.

Beerens genoot zijn opleiding bij PSV, waar hij ook debuteerde in het betaald voetbal. Na een verhuurperiode bij NEC, vier seizoenen bij sc Heerenveen en drie jaar bij AZ ging de aanvaller buitenlandse avonturen aan bij Hertha BSC en Reading. Beerens kwam twee keer uit voor het Nederlands elftal.

"Na de transfer van Milot is de komst van Roy in een stroomversnelling geraakt", licht Marc van Hintum, ad interim technisch directeur, toe via de officiële kanalen van Vitesse. "Roy is met bijna vierhonderd officiële wedstrijden een ervaren speler die weet wat er in de Eredivisie verwacht wordt en direct inzetbaar is. Roy is hartstikke fit, zoekt zijn tegenstander continu op en zorgt voor veel dreiging."

"Vitesse kwam op precies het goede moment en het verhaal en de ambities van Vitesse spreken mij erg aan", vertelt Beerens op zijn beurt. "Ik ken de Eredivisie en wil zo snel mogelijk belangrijk zijn voor de ploeg. Na mijn buitenlandse avonturen keer ik met meer bagage terug naar de Eredivisie. Ik ben gretig om het publiek te gaan vermaken."