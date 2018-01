Arsenal laat miskoop van vijftien miljoen euro gratis vertrekken

De wegen van Arsenal en Mathieu Debuchy scheiden na drieënhalf jaar. AS Saint-Étienne maakt woensdagavond via de officiële kanalen melding van de komst van de 32-jarige rechtsback. Arsenal laat Debuchy, die in de zomer van 2014 voor 15 miljoen euro werd opgepikt bij Newcastle United, met het einde van zijn contract in zicht transfervrij vertrekken, berichten Engelse en Franse media.

Arsenal betaalde drieënhalf jaar gelden grof geld om Debuchy los te weken bij Newastle United, maar een gelukkig huwelijk bleef uit. De Fransman begon het seizoen nog wel als basisspeler, maar werd halverwege teruggeworpen door een ernstige schouderblessure. Hij werd vervolgens in de pikorde voorbijgestreefd door Héctor Bellerín en kwam dit seizoen nog niet in actie in de Premier League.

Tussendoor werd Debuchy door Arsenal uitgeleend aan Girondins de Bordeaux. Hij speelde in totaal slechts dertig wedstrijden voor the Gunners, waarin hij goed was voor twee doelpunten en één assist. Saint-Étienne versterkte zich eerder deze transferperiode ook al met onder anderen Neven Subotic, Paul-Georges Ntep en Yann M’Vila.