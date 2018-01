Cambuur laat Ajax-beul na tien wedstrijden transfervrij gaan

Aan het huwelijk tussen SC Cambuur en Bryan Smeets is na een half jaar een einde gekomen. De huidige nummer elf van de Jupiler League laat woensdagavond via de officiële kanalen weten het contract van de 25-jarige middenvelder met onmiddellijke ingang ontbonden te hebben.

Smeets was pas bezig aan zijn eerste seizoen bij Cambuur, dat hem afgelopen zomer transfervrij oppikte bij De Graafschap. Hij kwam in de Jupiler League slechts tot zeven optredens voor de club uit Leeuwaarden, waarvan vier als basisspeler. In het toernooi om de KNVB Beker speelde hij ook nog eens drie duels. Daarin kwam de middenvelder niet tot scoren.

Smeets is zodoende weer vrij om te gaan en staan waar hij wil. De voormalig jeugdinternational brak in het betaald voetbal door bij MVV Maastricht en ging in 2015 aan de slag bij De Graafschap. Met Doetinchemmers degradeerde hij in zijn debuutjaar uit de Eredivisie. Smeets maakte voor zichzelf echter wel naam door op de slotdag van het seizoen het kampioensfeest van Ajax te dwarsbomen met een doelpunt.