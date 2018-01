Atlético laat Argentijns international voor miljoenen naar China vertrekken

De wegen van Atlético Madrid en Augusto Fernández scheiden per direct, zo maakt de Spaanse club woensdagavond bekend via de officiële kanalen. De vijftienvoudig Argentijns international zet zijn loopbaan voort bij het Beijing Renhe, dat afgelopen seizoen naar de Chinese Super League promoveerde. Los Colchoneros ontvangen naar verluidt vijf miljoen euro voor de 31-jarige middenvelder.

Fernández kwam in 2015 voor vier miljoen euro over van Celta de Vigo en kende een veelbelovend begin in Madrid. Door een slepende knieblessure moest hij echter een streep zetten door bijna het hele seizoen 2016/17 en na zijn herstel kon hij landgenoot Diego Simeone niet meer overtuigen van zijn meerwaarde. Fernández speelde in totaal 34 wedstrijden voor Atlético, waarin hij niet wist te scoren.

De controleur, die dit seizoen tien keer in actie kwam voor de Spanjaarden, werd opgeleid door River Plate en maakte in 2009 de overstap naar Europa, waar hij bij Saint-Étienne neerstreek. Zijn periode in Frankrijk liep echter niet uit op een succes en een terugkeer naar Argentinië volgde. Na twee seizoenen Vélez Sársfield stond Celta in 2012 op de stoep.