Rutten berooft Eredivisionist van routinier: ‘Dat zegt iets over de ambitie’

Etiënne Reijnen maakt de overstap van FC Groningen naar Maccabi Haifa, zo meldt de club uit Israël woensdag via de officiële kanalen. Reijnen zegt dat hij veel zin heeft om te spelen voor Maccabi Haifa, waar Fred Rutten sinds kort hoofdtrainer is en Mo Allach technisch directeur. Voor de dertigjarige Reijnen is dit zijn eerste avontuur in het buitenland.

"Ik ben altijd al heel nieuwsgierig geweest naar een buitenlands avontuur. Je bent niet zo heel lang voetballer en als een kans als deze zich op mijn leeftijd nog voordoet, moet je die grijpen", aldus Reijnen, die voor een halfjaar heeft getekend, op de website van makelaarskantoor Soccer Vision. Reijnen kwam dit seizoen acht wedstrijden in actie voor de Trots van het Noorden.

Eerder speelde de routinier voor PEC Zwolle, AZ en SC Cambuur. De verdediger zegt dat de aanwezigheid van de Nederlanders een rol heeft gespeeld bij zijn beslissing: "Ik wilde wel heel graag naar het buitenland, maar ik zou niet zomaar ergens in gestapt zijn. Ik vind het sowieso prettig dat er een aantal Nederlanders is, maar het feit dat ze er werken zegt iets over de ambities van de club."

Ron Jans, manager technische zaken, zegt op de clubsite van Groningen blij te zijn voor Reijnen: "Etiënne had bij ons een aflopend contract en na dit seizoen zouden onze wegen zich sowieso gaan scheiden. Totdat deze optie zich tussentijds aandiende. Wij gunnen Etiënne dit avontuur, het is voor alle partijen een mooie mogelijkheid. Wij danken hem voor zijn inzet in de afgelopen jaren bij FC Groningen."