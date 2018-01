Tete kan borst natmaken: Olympique Lyon haalt gratis rechtsback

Oympique Lyon heeft zich verzekerd van de diensten van Léo Dubois. De 23-jarige rechterverdediger is overgenomen van FC Nantes, heeft getekend tot medio 2022, en moet bij les Gones de concurrentie aangaan met Kenny Tete.

De voormalig international van Jong Frankrijk sluit overigens niet nu al aan bij het team van trainer Bruno Génésio, maar pas in de zomer. Dan loopt Dubois uit zijn contract en kost hij niets. Dubois speelde tot dusverre 92 wedstrijden voor Nantes en daarin was de back goed voor twee doelpunten en twaalf assists.

Aanvankelijk leek het er nog op dat Dubois naar Olympique Marseille zou gaan, want France 3 Pays de la Loire meldde in december dat hij al een akkoord had bereikt met de club uit het zuiden van Frankrijk. Voorzitter Waldemar Kita reageerde in een interview met l’Équipe furieus op dat bericht.

“Dit is heel jammer. Hij is hier opgeleid en het was niet altijd makkelijk voor hem, maar wij hebben hem altijd gesteund en nu keert hij zich tegen ons. Ik wens hem hoe dan ook veel geluk. Ik had verwacht dat hij een slimmere beslissing zou nemen, maar ook dit hoort bij het leven. Ik had gehoopt dat hij van gedachten was veranderd”, zei Kita.