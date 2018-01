Spartak Moskou betaalt miljoenen en houdt Promes binnenboord

Sofiane Hanni heeft zich aangesloten bij Spartak Moskou, zo meldt de Russische club woensdag via de officiële kanalen. De middenvelder annex aanvaller komt over van Anderlecht en heeft voor drieënhalf jaar getekend bij de Moskovieten. Naar verluidt heeft de tienvoudig international van Algerije onder meer Burnley afgewezen om zich in Rusland te melden.

Spartak Moskou wilde zich deze winter versterken om op volle oorlogskracht te komen. Naar verluidt dachten de Russen aan Abel Taarabt van Genoa en Adem Ljajic van Torino. De onderhandelingen tussen de twee betrokken clubs verliep moeizaam, waarbij Spartak Moskou allereerst op de proppen kwam met een bod van circa vier miljoen euro.

Anderlecht was niet happig op een vertrek van de sterspeler en weigerde in eerste instantie medewerking. De Russische topclub heeft uiteindelijk tóch beet met een bod rond de 5,5 miljoen euro, hoewel ook de geruchten gaan dat Hanni 9 miljoen zou hebben gekost. Hanni gaat op jaarbasis 1,5 miljoen euro verdienen in Rusland. Quincy Promes gaat naar alle waarschijnlijkheid niet verkassen; Spartak Moskou weigert vooralsnog medewerking.