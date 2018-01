Aubameyang: ‘Sorry voor alles, maar ik wilde in de zomer al vertrekken’

Arsenal maakte woensdagmiddag een einde aan een weken voortdurende transfersoap door de langverwachte komst van Pierre-Emerick Aubameyang aan te kondigen. De Gabonees maakte zich de afgelopen maanden meerdere malen onmogelijk bij Borussia Dortmund, dat hem een aantal keer uit de selectie zette, maar hoopt dat de fans van BVB toch met waardering aan hem terug zullen denken.

“Allereerst sorry voor alles wat er in de afgelopen maand is gebeurd, maar ik wilde in de zomer al vertrekken. Dat lukte niet, maar nu moest het zo zijn. Misschien heb ik niet op de beste manier aangepakt, maar iedereen weet dat Auba gek is. En ja, ik ben een gekke jongen”, schrijft hij in een afscheidsboodschap op Instagram.

Een bericht gedeeld door Voetbalzone.nl (@instavoetbalzone) op 31 Jan 2018 om 3:23 (PST)

“Ik heb fouten gemaakt, maar ik had nooit kwaad in de zin. Ik zal deze vierenhalf jaar bij Borussia Dortmund nooit vergeten, aangezien jullie mij allemaal de kracht hebben gegeven om het niveau te bereiken waar ik nu op zit. Ik wil de hele BVB-familie bedanken, de fans, de club, het personeel en natuurlijk mijn teamgenoten! Jullie Auba!”, sluit hij af.

Aubameyang maakte woensdag voor bijna 64 miljoen euro de overstap van Dortmund naar Arsenal en wordt daardoor in één klap de duurste aankoop ooit voor the Gunners. Die Borussen lijken hun zinnen te hebben gezet op de komst van Michy Batshuayi als vervanger, terwijl Chelsea juist weer Olivier Giroud op wil halen bij Arsenal.