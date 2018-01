Swansea betaalt West Ham miljoenen en haalt 76-voudig international terug

André Ayew heeft West Ham United verlaten en heeft getekend bij Swansea City, zo meldt laatstgenoemde club woensdag via de officiële kanalen. De aanvaller, die in het seizoen 2015/16 ook al acteerde voor de club uit Wales, heeft een meerjarig contract getekend bij the Swans. Naar verluidt verdient West Ham tussen de 20 en 25 miljoen euro met de overgang.

De aanvaller speelde sinds de zomer van 2016 voor the Hammers, die ruim 24 miljoen euro betaalden aan Swansea. In dienst van West Ham speelde Ayew vijftig wedstrijden, waarin hij twaalf keer scoorde en vijf assists heeft gegeven. Een seizoen eerder wist hij ook twaalf keer het net te vinden namens Swansea, maar daarvoor had Ayew slechts 35 wedstrijden voor nodig.

De 76-voudig international van Ghana gold onder David Moyes niet meer als vaste basiskracht van the Hammers. Dit seizoen moest Ayew het vooral doen met invalbeurten. Moyes gaf eerder expliciet aan dat Ayew alleen mocht vertrekken als er een adequate vervanging werd geregeld. West Ham kampt bovendien met personele problemen: momenteel staan veertien spelers buitenspel wegens schorsingen of blessures.