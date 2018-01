PSV kan Amerikaan vergeten: Man City doet zaken met Belgen

Erik Palmer-Brown gaat definitief niet bij PSV aan de slag. De club uit Eindhoven bevestigde in december interesse te hebben, maar de twintigjarige centrale verdediger vertrekt naar KV Kortrijk. Die club huurt hem tot het einde van het seizoen.

Kortrijk maakt niet bekend welke club Palmer-Brown uitleent, maar vermoedelijk is de aanvoerder van de Verenigde Staten Onder-20 vastgelegd door Manchester City en wordt hij door de Premier League-club nu dus gestald in de Jupiler Pro League. Het is niet ondenkbaar dat the Citizens Palmer-Brown vanaf de zomer gaan verhuren aan PSV.

Palmer Brown speelde voor Sporting Kansas City, FC Porto (huurbasis) en Swope Park (huurbasis) en liet zijn contract onlangs aflopen. Hij werd in verband gebracht met onder meer Ajax, PSV, Real Betis, Chelsea en Paris Saint-Germain, maar koos dus voor Manchester City. Die club heeft zijn komst echter nog altijd niet wereldkundig gemaakt.