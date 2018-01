Chelsea betaalt miljoenen en haalt Giroud op bij Arsenal

Olivier Giroud laat Arsenal achter zich voor Chelsea, zo meldt laatstgenoemde Premier League-club woensdag via de officiële kanalen. Naar verluidt betalen the Blues tussen de 18 en 22 miljoen euro voor de Fransman, die bij Arsenal nauwelijks aan spelen toekwam. Giroud, die met rugnummer 18 gaat spelen, heeft voor anderhalf jaar getekend op Stamford Bridge.

Manager Antonio Conte is al langer op zoek naar aanvallende versterkingen nu Álvaro Morata na zijn komst afgelopen zomer van Real Madrid nog niet helemaal aan de hoge verwachtingen heeft weten te voldoen. Chelsea had zijn oog in eerste instantie laten vallen op AS Roma-spits Edin Dzeko, maar diens salariseisen bleken te gortig. Ook namen als Peter Crouch en Andy Carroll passeerden de revue, maar het is uiteindelijk Giroud geworden.

De Franse spits wilde graag meer speelminuten, maar kreeg die niet van Arsène Wenger. Mede met het oog op het WK wilde de aanvalsleider verkassen. Borussia Dortmund leek Giroud graag te willen betrekken in een overgang naar de Bundesliga met betrekking tot de deal van Pierre-Emerick Aubameyang, die sinds woensdag officieel speler is van Arsenal. Giroud wilde echter graag in Londen blijven wonen.

"Chelsea is een van de grootste clubs in de Premier League. Ze hebben in de afgelopen zes of zeven jaar misschien wel de meeste prijzen gepakt. Het is een gigantische club en ik ben trots dat ik heb getekend bij Chelsea", aldus Giroud op de site van zijn nieuwe werkgever. Directeur Marina Granovskaia vult aan: "Olivier is een bewezen talent op topniveau. We zijn zeer trots om hem een Chelsea-speler te noemen."