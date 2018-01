Broer van Pogba laat Frankrijk na 99 wedstrijden achter zich

Florentin Pogba gaat aan de slag in de hoofdstad van Turkije. De 27-jarige centrale verdediger heeft een contract getekend tot medio 2019, zo heeft Gençlerbirligi-voorzitter Murat Cavcav laten weten. Pogba is afkomstig van Saint-Étienne.

Pogba is na Stéphane Sessègnon, Aydin Karabulut en Deniz Yilmaz de vierde aanwinst van deze winter voor het team van trainer Ümit Özat, dat na negentien speelronden op de veertiende plaats staat in de Süper Lig. De voorsprong op Antalyaspor, dat een degradatieplaats bezet, bedraagt slechts twee punten.

Pogba speelde voor US Roissy-en-Brie alvorens hij de overstap maakte naar Celta de Vigo. Sinds 2009 speelde hij echter enkel in Frankrijk: voor CS Sedan en Saint-Étienne. Voor les Verts kwam de twintigvoudig international van Guinea tot 99 officiële wedstrijden en daarin was de linkspoot goed voor twee doelpunten en twee assists.

Pogba is de oudere broer van Manchester United-middenvelder Paul Pogba en van Mathias Pogba. Laatstgenoemde, een 27-jarige aanvaller, zit sinds zijn vertrek bij Sparta Rotterdam zonder werkgever. De vijfvoudig international van Guinea kwam eerder uit voor Patrick Thistle, Crawley Town, Pescara, Crewe Alexandra, Wrexham, Quimper, Celta de Vigo en Roissy-en-Brie.