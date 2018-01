Vitesse laat door blessure geplaagde huurling terugkeren naar Chelsea

Charlie Colkett heeft zijn laatste wedstrijd voor Vitesse gespeeld. De club uit Arnhem maakt bekend dat de 21-jarige middenvelder per direct terugkeert naar Chelsea, de club waarbij Colkett tot medio 2019 onder contract staat.

De voormalig international van Engeland Onder-20 speelde elf officiële wedstrijden in het eerste elftal van Henk Fraser en kwam in totaal tot 326 speelminuten. Hij leverde geen doelpunten of assists af.

Colkett miste eerder in januari al het trainingskamp in het Spaanse Oliva omdat hij bij Chelsea revalideerde van zijn knieblessure. “We waren nog op zoek naar een linksbenige middenvelder. Charlie is sterk in het positiespel en de passing. Met zijn komst neemt de variatie op ons middenveld toe”, zei directeur Mo Allach bij de komst van Colkett.