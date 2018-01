Newcastle United troeft West Ham af en strikt Jörgensen-alternatief

Islam Slimani wordt voor de rest van het seizoen gehuurd door Newcastle United, zo meldt de Premier League-club in de nacht van woensdag op donderdag via de officiële kanalen. De Algerijn van Leicester City kon ook naar andere clubs uit binnen- en buitenland, zoals West Ham United, maar had zelf naar verluidt een voorkeur voor een tijdelijk dienstverband bij the Magpies.

De 29-jarige spits, die namens Algerije 55 interlands achter zijn naam heeft staan, kreeg zeer weinig speelminuten bij the Foxes dit seizoen. Slimani heeft deze voetbaljaargang slechts zeventien wedstrijden meegedaan bij Leicester City, met een totaal aantal van 645 speelminuten. Slimani wist tijdens zijn invalbeurten slechts vijf keer het net te vinden en één assist te produceren.

Manager Rafael Benitez was al een tijd op zoek naar een sterke centrumspits. Nicolai Jörgensen was naar verluidt de belangrijkste kandidaat om zich aan te sluiten bij Newcastle United, maar Feyenoord zou een bod van de Premier League-club van zeventien miljoen euro hebben geweigerd. Daarna is Newcastle verder gaan zoeken en is dus uitgekomen bij de reservespeler van Leicester City.