Transferoverzicht Eredivisie januari 2018; KNVB telt 133 transfers

De winterse transferperiode zit erop en dus is het tijd om de balans op te maken. Waar met name de Engelse en Spaanse clubs miljoenen over de balk smeten, deden de clubs het in de Eredivisie wat rustiger aan. Ajax gaf als enige vele miljoenen uit, ook alvast met oog op volgend seizoen. PSV verdiende miljoenen aan de verkoop van Jürgen Locadia, terwijl bij Feyenoord de langverwachte terugkeer van Robin van Persie gerealiseerd werd. Maar hoe zit het met de rest van de Eredivisie?

De KNVB registreerde in totaal 133 transfers, waarvan 32 deals op deadlineday rond kwamen. Vorig jaar telde de Nederlandse voetbalbond 151 transfers, wat toen een wintertransferrecord was. De afgelopen transferwindow komt op de derde plaats, achter de transferperiode van 2009 toen er 142 transfers waren. In januari gingen 45 spelers van een Nederlanse naar een buitelandse club, werden er 45 spelers vanuit het buitenland aangetrokken en maakten 44 spelers een binnenlandse overstap.

Transferoverzicht ADO Den Haag januari 2018

Nieuw:

Geen spelers aangetrokken.

Vertrokken:

Thomas Meissner: verhuurd aan Willem II

Transferoverzicht Ajax januari 2018

Directeur spelersbeleid Marc Overmars was niet te stoppen de afgelopen transferperiode. Met de komst van Hassane Bandé en Perr Schuurs wordt alvast ingespeeld op volgend seizoen, terwijl met Nicolás Tagliafico trainer Erik ten Hag zijn gewenste linksback kreeg. Voor Amin Younes werd het een frustrerende transferperiode. Hij was op weg naar Napoli en de clubs waren al akkoord, maar vanwege privé-omstandigheden zegde hij zelf zijn transfer af. Ajax loopt hierdoor miljoenen mis.

Nieuw:

Nicolás Tagliafico (Independiente, Argentinië): contract tot medio 2022

Hassane Bandé (KV Mechelen, België): contract tot medio 2023*

Perr Schuurs (Fortuna Sittard): contract tot medio 2022**

Nicolas Kühn (RB Leipzig, Duitsland): contract tot medio 2021

Rasmus Nissen Kristensen (FC Midtjylland, Denemarken): contract tot medio 2022

*Maakt het seizoen af bij KV Mechelen.

**Maakt het seizoen af bij Fortuna Sittard.

Vertrokken:

Damil Dankerlui: verkocht aan Willem II

Mauro Savastano: verhuurd aan Go Ahead Eagles

Deyovaisio Zeefuik: verhuurd aan FC Groningen

Pascal Struijk: verkocht aan Leeds United

Transferoverzicht AZ januari 2018

Nieuw:

Oussama Idrissi (FC Groningen): contract tot medio 2022

Ondrej Mihálik (FK Jablonec, Tsjechië): contract tot medio 2022

Alec Georgen (Paris Saint-Germain): gehuurd tot medio 2018

Vertrokken:

Abdel Malek El Hasnaoui: vertrokken naar FC Eindhoven

Levi Garcia: verhuurd aan Excelsior

Fred Friday: verhuurd aan Sparta Rotterdam

Dabney dos Santos: verhuurd aan Sparta Rotterdam

Levi Opdam: verhuurd aan Go Ahead Eagles

Transferoverzicht Excelsior januari 2018

Nieuw:

Levi Garcia (Excelsior): gehuurd

Vertrokken:

Geen spelers vertrokken.

Transferoverzicht Feyenoord januari 2018

In Rotterdam hoopte men al langer op de terugkeer van Van Persie. Afgelopen zomer kwam het er niet van, vorige maand wel. Nadat hij al akkoord was met Feyenoord, raakte hij het ook eens met Fenerbahçe over het ontbinden van zijn contract.

Nieuw:

Robin van Persie (Fenerbahçe, Turkije): contract tot medio 2019

Vertrokken:

Miquel Nelom: verhuurd aan Sparta Rotterdam

Kenneth Vermeer: verhuurd aan Club Brugge

Michiel Kramer: contract ontbonden

Transferoverzicht FC Groningen januari 2018

Nieuw:

Deyovaisio Zeefuik (Ajax): gehuurd

Vertrokken:

Danny Hoesen: verkocht aan San Jose Earthquakes

Todd Kane: teruggekeerd naar Chelsea (was gehuurd)

Oussama Idrissi: verkocht aan AZ

Ruben Yttergard Jenssen: verhuurd aan 1. FC Kaiserslautern

Etienne Reijnen: verkocht aan Maccabi Haifa

Transferoverzicht sc Heerenveen januari 2018

Nieuw:

Dave Bulthuis (FK Qabala, Azerbeidzjan): contract tot medio 2020

Martin Hanssen (FC Ingolstadt 04, Duitsland): gehuurd

Vertrokken:

Simon Thern: verkocht aan IFK Norrköping

Transferoverzicht Heracles Almelo januari 2018

Nieuw:

Renze Fij (FC Dordrecht): was verhuurd

Mo Osman (Telstar): contract tot medio 2020

Vertrokken:

Joey Pelupessy: verkocht aan Sheffield Wednesday

Transferoverzicht NAC Breda januari 2018

Nieuw:

Lucas Schoofs (AA Gent, België): gehuurd

Mitchell te Vrede (clubloos)

Umar Sadiq (AS Roma, Italië): gehuurd

Vertrokken:

Vinnie Vermeer: verhuurd aan TEC

Jeff Stans: contract ontbonden

Andries Noppert: verkocht aan Foggia

Thomas Enevoldsen: contract ontbonden

Transferoverzicht PEC Zwolle januari 2018

Nieuw:

Ruben Ligeon (clubloos): contract tot medio 2020

Queensy Meenig (Nantes): gehuurd tot medio 2018

Vertrokken:

Geen spelers vertrokken.

Transferoverzicht PSV januari 2018

Al vroeg in de transferperiode maakte PSV melding van de komst van Maximiliano Romero. De talentvolle spits komt over van Vélez Sarsfield en kost 10,5 miljoen euro, zo maakte de Argentijnse club bekend. De club uit Eindhoven slaagde erin om hem al vorige maand aan te trekken, terwijl in eerste instantie was afgesproken dat hij pas komende zomer zou komen. Tegenover de komst van Romero staat het vertrek van Jürgen Locadia, die voor liefst zeventien miljoen euro werd verkocht aan Brighton & Hove Albion.

Nieuw:

Maximiliano Romero (Vélez Sarsfield, Argentinië): contract tot medio 2023

Vertrokken:

Jürgen Locadia: verkocht aan Brighton & Hove Albion

Adam Maher: vertrokken naar FC Twente

Transferoverzicht Roda JC januari 2018

Nieuw:

Donis Avdijaj (Schalke 04, Duitsland): gehuurd

Maecky Ngombo (clubloos: contract tot medio 2018

Patrick Banggaard (SV Darmstadt): gehuurd

Vertrokken:

Frederic Ananou: verkocht aan FC Ingolstadt 04

Transferoverzicht Sparta Rotterdam januari 2018

Nieuw:

Miquel Nelom (Feyenoord): gehuurd

Dabney dos Santos (AZ): gehuurd

Fred Friday (AZ): gehuurd

Jannik Huth (FSV Mainz, Duitsland): gehuurd

Soufyan Annanach (Brighton & Hove Albion, Engeland): gehuurd

Vertrokken:

Daniël Breedijk: vertrokken naar FC Dordrecht

Bryan Janssen: vertrokken naar FC Dordrecht

George Dobson: vertrokken naar Walsall

Alex Craninx: vertrokken naar Cartagena

Nicholas Marfelt: teruggekeerd naar Sönderjyske

Jeffrey Neral: contract ontbonden

Abdul Bai Karama: contract ontbonden

Franck Bambock: contract ontbonden

Transferoverzicht FC Twente januari 2018

Nieuw:

Adam Maher (PSV): contract tot medio 2018

Mounir El Hamdaoui (clubloos): contract tot medio 2018

Michaël Maria (Erzgebirge Aue, Duitsland): contract tot medio 2018

Vertrokken:

Dejan Trajkovski: verkocht aan Puskás Akadémia

Isaac Buckly-Ricketts: teruggekeerd naar Manchester City

Transferoverzicht FC Utrecht januari 2018

Nieuw:

Mateusz Klich (Lees United, Engeland): gehuurd

Vertrokken:

Edson Braafheid: contract ontbonden

Matty Willock: teruggekeerd naar Manchester United

Transferoverzicht Vitesse januari 2018

Nieuw:

Vyacheslav Karavaev (Sparta Praag, Tsjechië): contract tot medio 2021

Roy Beerens (Reading, Engeland): contract tot medio 2021

Vertrokken:

Milot Rashica: verkocht aan Werder Bremen

Transferoverzicht VVV-Venlo januari 2018

Nieuw:

Romeo Castelen (Zhejiang Yiteng, China): contract tot medio 2018

Emil Riis Jakobsen (Derby County, Engeland): gehuurd

Vertrokken:

Terry Antonis: verkocht aan Melbourne Victory

Kelechi Nwakali: teruggekeerd naar Arsenal, nu uitgeleend aan MVV

Mink Peeters: teruggekeerd naar Real Madrid, nu uitgeleend aan Almere City

Etienne Amenyido: teruggekeerd naar Borussia Dortmund

Terik Tissoudali: teruggekeerd naar Le Havre, nu uitgeleend aan De Graafschap

Transferoverzicht Willem II januari 2018

Nieuw:

Eyong Enoh (clubloos): contract tot medio 2018

Giliano Wijnaldum (Philadelphia Union, Verenigde Staten): contract tot medio 2018

Damil Dankerlui (Ajax): contract tot medio 2020

Thomas Meissner (ADO Den Haag): gehuurd

Vertrokken:

Thomas Kok: verhuurd aan FC Dordrecht

Daniel Crowley: verhuurd aan SC Cambuur