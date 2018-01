Aubameyang spiegelt zich aan Arsenal-legende: ‘Eindelijk!’

Pierre-Emerick Aubameyang is sinds woensdagmiddag officieel speler van Arsenal. De Engelse club maakte ruim 63 miljoen euro over aan Borussia Dortmund om de spits binnen te hengelen. Op de clubsite van zijn nieuwe werkgever legt Aubameyang uit dat de keuze voor the Gunners simpel was toen Arsenal zich voor het eerste meldde bij de aanvaller.

"Eindelijk! Ik ben echt verheugd dat ik hier ben. Natuurlijk kan ik nu dus samen met Micki (Henrikh Mkhitaryan, overgekomen van Manchester United, red.) me mengen in de ploeg. Ik vind het geweldig om in zo'n geweldig team te zitten. Ik vind dat de club een gigantische geschiedenis heeft, met geweldige spelers als Thierry Henry. Hij is een voorbeeld voor ons spitsen."

"Waarom ik zoveel van Thierry hield? Omdat hij snel was en veel doelpunten maakte. Hij is echt een voorbeeld", aldus Aubameyang, die erkent dat de kwaliteiten van de Fransman ongeveer hetzelfde zijn als die van de Gabonees. "Ik denk dat ik heel hard moet werken om net zoals hem te worden. Maar dat ik zeker doen. Ik ben ook snel en maak ook veel doelpunten."

"Net als Henry. Maar zoals ik al zei: ik moet er veel meer voor werken", aldus de spits, die de duurste aankoop ooit van Arsenal is. Tot dusver was Alexandre Lacazette de duurste speler van Arsenal. De Premier League-club betaalde vorig jaar zomer 53 miljoen euro om de spits weg te halen bij Olympique Lyon. Verwacht wordt dat Arsenal vandaag nog afscheid gaat nemen van Olivier Giroud, die vertrekt naar Chelsea.