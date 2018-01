Saint-Étienne laat Tannane per direct terugkeren na beëindiging huurdeal

Oussama Tannane werd afgelopen zomer door Saint-Étienne uitgeleend aan Las Palmas met de intentie om hem daar een seizoen te laten spelen. Zo ver komt het echter niet, aangezien les Verts woensdag via de officiële kanalen laten weten dat de aanvaller per direct terugkeert naar Frankrijk.

Tannane zal zich weer aansluiten bij de selectie van Saint-Étienne, dat hem begin 2016 voor 2,5 miljoen euro oppikte bij Heracles Almelo. In het shirt van Las Palmas kwam hij dit seizoen tien keer in actie, waaronder zeven keer als basisspeler. De Franse middenmoter maakt verder niet bekend waarom de huurdeal van de 23-jarige rechtsbuiten, die in Nederland verder voor sc Heerenveen speelde en ook deel uitmaakte van de jeugdopleiding van PSV, FC Utrecht en Ajax, voortijdig is opgezegd.

Tannane is zodoende de vierde speler die zich in de winterse transferperiode bij de selectie van trainer Jean-Louis Gasset voegt. De Fransen versterkten zich eerder al met Yann M’Vila, Paul-Georges Ntep en de transfervrij van Borussia Dortmund overgenomen Neven Subotic, terwijl Robert Beric ook eerder terugkeerde van een verhuurbeurt bij Anderlecht.