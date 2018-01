Nasri volgt voorbeeld Eto’o en verlaat club; avontuur in Serie A lonkt

Samir Nasri is transfervrij, zo heeft zijn voormalig werkgever Antalyaspor medegedeeld aan verschillende Turkse media. De aanvallende middenvelder, die sinds afgelopen zomer actief was bij de degradatiekandidaat in de Süper Lig, onderhandelde al enkele weken met de club om zijn contract te ontbinden; woensdag zijn beide partijen er uitgekomen.

De Turkse club meldt dat het niet in de weg wilde staan voor Nasri als hij een nieuwe uitdaging zocht. Na onder anderen Jérémy Ménez en Samuel Eto'o is Nasri een andere grote naam die de club in korte tijd verlaat. De ex-speler van onder meer Manchester City en Arsenal kan op voldoende belangstelling rekenen van clubs uit heel Europa, zo meldt onder meer L’Équipe.

Zo staat de dertigjarige spelmaker op de radar van Sporting Portugal en Olympiacos. Volgens Corriere dello Sport heeft Nasri al een aanbieding ontvangen van Hellas, dat negentiende staat in de Serie A. Bij Antalyaspor kon Nasri allesbehalve imponeren: de 41-voudig international speelde slechts acht wedstrijden voor de club, waarin hij twee keer scoorde.