FC Utrecht stuurt ‘polyvalente middenvelder’ terug naar Man United

Matthew Willock is vertrokken bij FC Utrecht. De 21-jarige middenvelder werd gehuurd van Manchester United, maar kwam in de eerste seizoenshelft niet verder dan vijf optredens in het eerste elftal. Hij deed slechts 167 minuten mee.

“Het is voor Matty in deze fase van zijn loopbaan belangrijk om structureel aan spelen toe te komen. Bij FC Utrecht zijn voor hem de kansen op speeltijd, vanwege de concurrentie in de selectie, niet gegarandeerd”, aldus directeur voetbalzaken Jordy Zuidam op de officiële website van de nummer zeven van de Eredivisie.

“Matty heeft ons aangegeven om in overleg met Manchester United de mogelijkheden te willen bekijken om elders meer speelminuten op te doen, en dat respecteren wij. We bedanken Matty voor zijn inzet en wensen hem veel succes toe in het verdere vervolg van zijn loopbaan.” Willock speelde eerder in de jeugd van Reading en Arsenal.

“Matty is een polyvalente middenvelder die de voorbije jaren speelde voor Manchester United en daarvoor een deel van zijn voetbalopleiding genoot bij Arsenal”, zei Erik ten Hag in augustus. “In Manchester lukte het hem tot op heden niet de stap naar het eerste team te maken, maar wij zijn ervan overtuigd na hem veelvuldig in de Premier League voor beloftenteams te hebben zien spelen dat hij van toegevoegde waarde kan zijn in Utrecht.”