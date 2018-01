Man United haalt toptalent: ‘Geweldige ervaring dat ik naast Ibrahimovic zat’

Manchester United heeft zich versterkt met Matej Kovar, zo meldt de Engelse grootmacht woensdag via de officiële kanalen. De zeventienjarige doelman, die twee keer heeft meegedaan bij de Onder-18 van Tsjechië, liep eerder al op proef bij the Red Devils en heeft nu zijn handtekening gezet.

Kovar komt over van FC Slovacko en sluit aan bij de Onder-18 van Manchester United. Op de clubsite van zijn oude werkgever, waar hij bij de Onder-19 speelde, liet Kovar al weten dat hij ervan droomde om zich aan te sluiten bij Manchester United. "Manchester United is een van de grootste clubs ter wereld. Wat een kwaliteit bij de spelers...", aldus de jongeling.

"De trainingen in Engeland zijn ongeveer hetzelfde als in de rest van de wereld. Maar er is veel concurrentie bij de grote clubs. Ik verstond wel alles wat er gezegd is, maar ik moet mijn Engels wel verbeteren. Ik ben blij dat ik de mogelijkheid van FC Slovacko heb gekregen om op proef te gaan. Welke geweldige ervaringen ik heb opgedaan? Dat ik bijvoorbeeld met José Mourinho door de gangen liep en naast Zlatan Ibrahimovic zat op de bank."