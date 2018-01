Roda JC pakt door en haalt boomlange versterking uit Duitsland

Patrick Banggaard gaat Roda JC Kerkrade helpen in de strijd tegen degradatie. De 23-jarige centrale verdediger wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van SV Darmstadt, meldt FOX Sports. Het is wachten op de officiële mededelingen.

Banggaard, voormalig jeugdinternational van Denemarken, is een 1 meter 96 lange stopper die zijn carrière begon bij Otterup B&IK. Hij speelde vervolgens voor Fjordager IF, Vejle BK en FC Midtjylland en maakte in januari vorig jaar de overstap naar Darmstadt. Banggaard tekende een contract tot de zomer van 2020.

Waar Banggaard voor Midtjylland 111 wedstrijden speelde, daar kwam hij in dienst van de club uit de 2.Bundesliga tot slechts achttien optredens. Daarin was hij goed voor één doelpunt en één assist. Roda versterkte zich eerder al met de aanvallers Maecky Ngombo en Donis Avdijaj.