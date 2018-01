Sparta laat van Real overgenomen doelman na halfjaar terugkeren naar Spanje

Alexandro Craninx zette halfjaar geleden zijn krabbel onder een driejarige contract bij Sparta Rotterdam, maar zal die verbintenis bij lange na niet uitdienen. De Spangenaren hebben woensdagmiddag namelijk via de officiële kanalen bekend gemaakt dat de club en Craninx, die afgelopen zomer transfervrij werd opgepikt bij Real Madrid, een consensus hebben bereikt over de beëindiging van zijn contract.

Craninx is zodoende vrij om te gaan waar hij wil en lijkt weer terug te keren naar Spanje om bij FC Cartagena aan de slag te gaan. De club uit de Seguna División B liet maandag al weten een principeakkoord te hebben bereikt met de doelman over een overstap, waarna Craninx ook de eerste training bij zijn nieuwe werkgever afwerkte.

De 22-jarige in Spanje geboren Belg maakte eerder vijf jaar deel uitvan de jeugdopleiding van Real. Tot een debuut in de hoofdmacht kwam het echter nooit en Craninx kwam niet verder dan vier optredens in Real Madrid Castilla, het beloftenelftal van de Koninklijke. In Rotterdam stond hij tien keer onder de lat bij Jong Sparta.