‘Ik denk: waarom halen clubs uit België en Nederland hier geen spelers weg?’

Chabab Al Hoceima haalde Bilal Amarzagouio vorig jaar naar de Marokkaanse competitie. De 25-jarige verdediger annex middenvelder is niet de eerste speler die vanuit Nederland de overstap maakt naar Marokko. Hij constateert dat de Marokkaanse competitie steeds meer in trek raakt, zo vertelt hij tegenover Voetbalzone.

Amarzagouio stelt dat de faciliteiten in Marokko de afgelopen jaren sterk verbeterd zijn. Daarnaast denkt hij dat het financiële plaatje ook een rol speelt. “Iedereen weet dat er spelers bewust voor kiezen om in de Tweede of Derde Divisie te gaan spelen in plaats van in de Jupiler League, omdat de salarissen zo belachelijk laag zijn. Het is het eigenlijk niet waard voor iemand die op leeftijd is. Ik weet dat die jongens in Marokko vele malen meer verdienen dan in de Eredivisie", zegt hij. Amarzagouio is deze maand op huurbasis naar Moghreb Tétouan vertrokken.

“Ik zie hier spelers met technische kwaliteiten, dat heb ik in de Eredivisie nog niet gezien. Dat is echt te gek voor worden. Als ik daar naar zit te kijken, denk ik bij mezelf: waarom halen clubs uit België en Nederland hier geen spelers weg? Het kost je volgens mij niks, want een jongen uit Afrika wil maar al te graag in Europa spelen”, vervolgt de geboren Amsterdammer, die vanaf Sparta Nijkerk de stap naar Marokko maakte. “Je kan hier zeker één of twee spelers per jaar scouten. Zij kunnen zeker doorbreken in die competities, waar het niveau iets lager ligt. Daarna kan je ze makkelijk nog doorverkopen.”