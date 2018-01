‘Özil verlengt en wordt best betaalde speler van Arsenal’

Arsenal verzekerde zich woensdag van de diensten van Pierre-Emerick Aubameyang en gaat de supporters waarschijnlijk opnieuw verblijden. De club uit Londen zal volgens de BBC snel bekendmaken dat dat Mesut Özil zijn aflopende contract in het Emirates Stadium verlengt tot de zomer van 2021.

De 29-jarige Özil wordt met zijn nieuwe arbeidsovereenkomst de bestbetaalde speler in de selectie van Arsenal, want volgens de BBC gaat hij omgerekend 398.000 euro bruto per week verdienen. De omroep meldt verder dat beide partijen afgelopen weekeinde tot een vergelijk kwamen en dat de handtekeningen woensdag op trainingscomplex Colney zijn gezet.

Met de contractverlenging komt er een einde aan een soap die maanden duurde. Özil werd in verband gebracht met onder meer Manchester United, Paris Saint-Germain en Bayern München en het leek er lange tijd op dat hij zijn verbintenis niet zou verlengen. De komst van Aubameyang van Borussia Dortmund heeft de 88-voudig international vermoedelijk overtuigd, zo schreven diverse Engelse media woensdagochtend al.

Özil speelt sinds 2013 voor the Gunners, die toentertijd voor 47 miljoen euro overmaakten naar Real Madrid. De middenvelder koos toen bewust voor een overstap naar Arsenal: “Vanwege de geschiedenis en de geweldige spelers. Ik ben hier om te leren, op te groeien en mijn talenten te laten zien. Deze club heeft mij groter gemaakt, ik ben trots dat ik voor een grote club als Arsenal mag spelen”, liet hij onlangs weten in een vraaggesprek met jonge Arsenal-fans.