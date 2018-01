‘Natuurlijk baalde ik, maar daarna ging ik weer volle bak voor PSV’

Luuk de Jong stond eerder deze transferperiode nadrukkelijk in de belangstelling van het Club América en coach Miguel Herrera gaf begin deze maand openlijk toe dat zijn club bezig was met de komst van de spits van PSV. Van een transfer naar de Mexicaanse topclub kwam het echter niet en De Jong lijkt het seizoen gewoon af te maken in Eindhoven. Hij heeft naar eigen zeggen geen moeite om de knop weer om te zetten.

“Ik ben er totaal niet mee bezig dat er geen transfer is gekomen. Dat was ik ook niet na de window in de zomer. Ook toen kon je niets aan me zien. Ik ben gewoon door blijven werken. Als ik voetbal, denk ik nergens aan. Dan is belangrijk zijn voor het team, doelpunten maken, assists geven en wedstrijden winnen het enige dat telt”, legt hij uit in gesprek met Voetbal International.

Voor De Jong vormt dit de tweede transferperiode op rij waarin hij op weg leek naar de uitgang, maar uiteindelijk toch bij PSV bleef. Afgelopen zomer was Girondins Bordeaux de belangrijkste gegadigde voor de aanvaller, die sinds 2014 actief is in het Phillips Stadion: “Natuurlijk baalde ik ervan dat de deal met Bordeaux afketste, het had een mooie stap kunnen zijn in een mooie competitie. Maar éénmaal op het veld ging ik gelijk weer volle bak en ben ik blij dat ik voor PSV speel. Ik ga hier gewoon keihard door.”