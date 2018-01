‘ADO wil droom cultspits waarmaken en werkt aan huurdeal met Crawley Town’

ADO Den Haag hoopt zich op de laatste dag van de transferwindow nog te versterken met Thomas Verheydt, zo weet FOX Sports te melden. De club uit de Hofstad wil de spits komend half jaar huren van Crawley Town. Ook Blackpool en Go Ahead Eagles zouden geïnteresseerd zijn in de diensten van Verheydt, die sinds afgelopen zomer onder contract staat in Engeland.

Verheydt verruilde MVV zes maanden geleden voor Crawley Town, maar raakte in het begin van het seizoen geblesseerd. Mede daardoor speelde hij tot dusver ‘slechts’ dertien wedstrijden, waarin hij tweemaal wist te scoren en twee assists leverde. Zijn contract bij de club uit de League Two loopt nog tot medio 2020. Met de komst van Verheydt moeten de offensieve mogelijkheden voor ADO-trainer Alfons Groenendijk vergroot worden, want op dit moment heeft hij met Björn Johnsen en Delano Ladan twee centrumspitsen.

Overigens is Verheydt geen onbekende in Den Haag, want zijn wieg stond in de Hofstad en hij speelde in de jeugdopleiding van ADO Den Haag. Via Jodan Boys, IJsselmeervogels en Scheveningen kwam hij bij MVV terecht, waar hij de aandacht vanuit Engeland trok. In gesprek met Voetbalzone gaf Verheydt eerder al toe dat hij droomde van een terugkeer bij ADO Den Haag.

“Het zou een droom zijn om ooit nog voor ADO Den Haag te spelen. Dat zou hartstikke mooi zijn”, sprak Verheydt in oktober. “Maar je weet nooit hoe het loopt. Als ik hier in het restant van het seizoen twintig goals maak, dan ben ik hier zo weer weg. Zo werkt het ook hier, want dan krijg je veel aandacht en ben je op de nationale televisie te zien. Het is gewoon zaak dat je presteert en aan de hand daarvan kan je een plan gaan maken.”