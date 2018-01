Vitesse presenteert ‘Kara’: ‘Ik heb er enorm veel zin in’

Vyacheslav Karavaev is speler van Vitesse. De 22-jarige rechterverdediger komt over van Sparta Praag en heeft zijn handtekening gezet onder een contract voor drieënhalf jaar. Karavaev lag in Tsjechië nog tot medio 2020 vast.

“Ik heb enorm veel zin om bij Vitesse aan de slag te gaan. De faciliteiten zijn uitstekend en ik denk met mijn manier van spelen goed tot mijn recht te komen in de speelstijl van Vitesse”, aldus de voormalig jeugdinternational van Rusland, die bij de selectie aansluit zodra ook al het papierwerk is afgerond.

“Wij zijn blij met het aantrekken van Kara. Hij is een verdediger die bij voorkeur als rechtsback speelt, maar ook als linksback uit de voeten kan. Daarnaast is hij voetballend sterk, heeft aanvallende intenties en een goed rechterbeen”, reageert technisch directeur Marc van Hintum. Het is niet bekend hoeveel Vitesse betaalt voor Karavaev.

iSport, een Tsjechische krant, ging dinsdag uit van een transfersom van ‘meer dan een miljoen euro plus een significant doorverkooppercentage’. De in Moskou geboren Karavaev komt uit de jeugdopleiding van CSKA Moskou en werd verhuurd aan Dukla Praag en FK Jablonec. In de zomer van 2016 vertrok hij naar Sparta en daar ontwikkelde hij zich tot misschien wel de beste back van de Tsjechische competitie.