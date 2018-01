Dortmund handelt snel en haalt Batshuayi naar de Bundesliga

Borussia Dortmund huurt Michy Batshuayi voor de rest van het seizoen van Chelsea, zo maakt de Bundesliga-club via de officiële kanalen bekend. De spits mocht van Antonio Conte op zoek naar een nieuwe werkgever, omdat de Belg niet voldoet aan de eisen van de manager. Bij BVB hoopt Batshuayi meer speelminuten te maken én zich in de kijker te spelen voor de WK-selectie van België.

De aanvaller begon zijn carrière bij the Blues halverwege 2016, toen hij voor ruim 39 miljoen euro werd overgenomen van Olympique Marseille. In anderhalf jaar tijd heeft Batshuayi in totaal 53 wedstrijden voor de regerend landskampioen van Engeland gespeeld, waarin hij 19 keer scoorde en 4 assists gaf. Dit seizoen moest de spits het vooral doen met invalbeurten, met slechts 353 speelminuten in de Premier League als resultaat.

Conte gaf eerder al aan dat een tijdelijk vertrek van Batshuayi beter zou zijn voor de aanvaller. Chelsea zou echter pas handelen als de club achter de schermen een vervanger had geregeld. Verschillende spitsen werden aan Chelsea gelinkt, onder wie Peter Crouch, Andy Carroll en Edin Dzeko, maar Olivier Giroud van Arsenal zou nu de voornaamste kandidaat zijn.

Batshuayi gaat met rugnummer 44 spelen in het Signal Iduna Park. "Michy is een jonge, zeer interessante aanvaller die met zijn doelcijfers bij Chelsea, Olympique Marseille, in de Belgische competitie en bij de nationale ploeg zijn buitengewone kwaliteiten al bewezen heeft", aldus sportief directeur Michael Zorc. Het is onduidelijk of er een optie tot koop in de huurovereenkomst is opgenomen.