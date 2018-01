Telstar ziet Luxemburgs international naar Moldavische topclub vertrekken

Telstar moet het in de tweede seizoenshelft stellen zonder Gerson Rodrigues. De Witte Leeuwen maken via officiële kanalen bekend dat de Luxemburgs international de overstap maakt naar het Moldavische Sheriff Tiraspol. De aanvaller speelde sinds afgelopen zomer in Velzen-Zuid en had het recent verbruid bij trainer Mike Snoei, nadat hij had laten weten dat zijn ambitie op een hoger niveau lag.

“Elke speler die denkt dat hij ergens anders beter tot zijn recht komt, die mag van mij vertrekken. Hij heeft uitgesproken dat zijn ambitie op een ander niveau ligt”, sprak Snoei eerder deze maand tegenover FOX Sports. “Wij respecteren zijn keuze, maar hij is op dit moment bezig om ander onderdak te vinden. Hij spreekt uit dat die club wel in orde komt. Je moet heel veel zin hebben om hier te voetballen, anders kiezen we iemand anders.”

Nu heeft hij dus onderdak gevonden bij Sheriff Tiraspol, waar Rodrigues een tweejarig contract ondertekent. Het is onduidelijk wat voor bedrag Telstar overhoudt aan de negenvoudig Luxemburgs international, die zijn land in september bijna langs Frankrijk schoot. Zijn poging eindigde destijds op de paal. Telstar nam Rodrigues afgelopen zomer over van CS Fola Esch en in dienst van de Witte Leeuwen kwam de aanvaller tot dertien wedstrijden en drie doelpunten.